Москва, 23 октября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Проблему с растущими ценами на сливочное масло можно решить только регуляторными мерами, заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Екатерина Булатова ИА REGNUM

Эксперт пояснил, что данные меры имеет смысл применять максимум на три месяца. Это позволит мгновенно решить возникшую проблему. Если срок будет более продолжительным, производители переориентируются на изготовление более рентабельной продукции.

«В течение этого периода можно разобраться, в чём причина возникшей ситуации. Речь идёт о недобросовестных производителях, которые необоснованно повышают цены на продукцию, либо всё-таки проблема в их резко подскочивших издержках», — сказал Остапкович «Известиям».

Экономист добавил, что в текущем году в России выросли доходы населения, вслед за ними увеличились траты людей на продукты питания. В том числе, это повлекло за собой повышения спроса на сливочное масло. Закупки этого продукта увеличили и другие его потребители: рестораны, производства кондитерской промышленности и не только.

Сливочное масло входит в список 24 социально-значимых товаров. Их стоимость власти могут фиксировать, то есть устанавливать предельно допустимые розничные цены.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что Правительство России будет продолжать осуществление контроля за ситуацией с ценами на сливочное масло. Заместитель председателя правительства добавил, что для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран, а также предприняты меры для поддержки внутреннего производителя.