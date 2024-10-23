Уфа, 23 октября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в этом году высадила 748 тысяч деревьев, превысив показатель прошлого года на 45%. Высадки прошли в Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ненецком автономном округе.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть» высадила почти 750 тысяч деревьев

Работники «Башнефти» провели озеленение территорий в два этапа: весной они высадили 158 тыс. деревьев на площади 37 гектаров, а осенью — 590 тыс. саженцев на площади 164 га.

Ключевым природоохранным мероприятием в этом году стала высадка 24 тыс. саженцев работниками «Башнефть-добыча» на территории природного парка «Аслы-Куль» в Давлекановском районе Башкирии. Высадка стала продолжением масштабной программы, направленной на предотвращение заболачивания Асликуля — крупнейшего озера в Башкортостане.

Осенью 2023 года башкирские нефтяники начали восстанавливать лес вокруг северо-западной части водоема. Всего в этом природном парке работники компании высадили 68 тыс. сеянцев сосны и 10 тыс. сеянцев лиственницы, в результате чего появились три участка леса общей площадью 19,5 га.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть» высадила почти 750 тысяч деревьев

Эксперты Исследовательского центра биологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН считают, что создание хвойного леса в северо-западной части озера Асликуль поможет остановить процессы заболачивания берегов и сохранит водоем для будущих поколений.

Всего за последние 5 лет благодаря инициативам башкирских нефтяников высажено более 5,2 млн деревьев на площади свыше 1,5 тыс. га. Молодые зеленые массивы вскоре сформируют полноценные хвойные леса, что будет способствовать восстановлению и сохранению экологического баланса.