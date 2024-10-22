Москва, 22 октября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Группа «Черкизово» поддержала благотворительный фонд «Семья вместе», учрежденный ведущей сетью общественного питания «Вкусно — и точка». На средства «Черкизово» отремонтируют и оборудуют «Семейную комнату» в Ульяновской областной детской клинической больнице им. Ю. Ф. Горячева.

Владимир Гердо/ТАСС

Фонд «Семья вместе» (преемник фонда «Дом Роналда Макдоналда») с 1995 года помогает семьям с тяжелобольными детьми. Одним из проектов фонда является создание «Семейных комнат» — мест отдыха и домашнего уюта для родителей и их детей в больницах. Комплексы «Семейная комната» сегодня есть в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Чебоксарах и Ульяновске.

Цель проекта — дать родителям возможность находиться рядом с ребенком во время его лечения в больнице и сделать это пребывание максимально комфортным для них, пояснила генеральный директор благотворительного фонда «Семья вместе» Екатерина Мыслицкая. «Мы хотим, чтобы в этой комнате пациенты вместе с их близкими на время забывали о том, что они в больнице», — подчеркнула она.

Группа «Черкизово» выделила средства на проведение ремонта и оснащения «Семейной комнаты», расположенной в отделении медицинской реабилитации Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю. Ф. Горячева. Комната работает с 2016 года и состоит из кухни, столовой, просторной спальни-игровой, душевых и санузлов. За все время «Семейную комнату» посетили более 2700 человек: маленькие пациенты отделения реабилитация и их сопровождающие. Завершить ремонт «Семейной комнаты» планируется до конца 2024 года.

«Мы верим, что дети и их родители не должны разлучаться, особенно им важно быть вместе в непростые периоды жизни», — комментирует директор по коммуникациям группы «Черкизово» Анастасия Михайлова. Она отметила, что текущий год объявлен Годом Семьи и выразила надежду, что помощь со стороны компании позволит маленьким пациентам больницы встретить Новый 2025-й год в кругу родных в атмосфере любви, тепла и уюта.