Тюменская область, 22 октября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. В Тюменской области стартовал этнический фестиваль — Дни культуры коренных народов. Ожидается, что за две недели его посетят более тысячи двухсот гостей. Мероприятие проходит при поддержке компании «РН-Уватнефтегаз» (входит в «Роснефть»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тюменской области стартовали Дни культуры коренных народов

В концертную программу открытия фестиваля вошли выступления танцоров и вокалистов горлового пения под сопровождение варгана.

Во время фестиваля взрослые и дети могут побывать на экскурсиях по этностойбищу, принять участие в играх по национальным видам спорта и попробовать блюда национальной кухни.

В рамках Дней культуры будут проходить интерактивные экскурсии и тематические мероприятия для школьников и многодетных семей. Жители Уватского района в рамках фестиваля увидят выступления творческих коллективов, соревнования по национальным видам спорта «Северное многоборье», мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выставку фотографий и произведений северных поэтов и писателей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тюменской области стартовали Дни культуры коренных народов

Гости праздника смогут также посмотреть фильм «Хозяин тайги», который знакомит с уникальной культурой и бытом восточных хантов.

В этнографическом центре «Увăс Мир хот» (Дом северных людей), созданном при поддержке «РН-Уватнефтегаза», гости познакомятся с богатой культурой северных этносов, их обычаями и традициями.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тюменской области стартовали Дни культуры коренных народов

На территории «Увăс Мир хот» круглогодично проходят обрядовые праздники и культурные события, концерты, интерактивные экскурсии, уроки краеведения и национального языка, мастер-классы. Для погружения гостей в культуру и быт коренных народов на этностойбище воссозданы в деталях хантыйская изба, ненецкий чум в летнем и зимнем вариантах, лабаз для хранения продуктов, кухня с глиняной печью, изба охотника, а также вольеры для животных. Интерес к «Дому северных людей» растет — с начала года его посетили 14 800 туристов.

Завершится программа фестиваля в Уватском районе, где на 11 стойбищах сегодня проживают 30 семей коренных народов.