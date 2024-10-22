Москва, 22 октября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Центр ценовых индексов и Cbonds заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на платформе информационного агентства доступны подписки и индексы. Таким образом, у широкого круга российских компаний и экспертного сообщества появился доступ к данным о ценах на российские товары на отечественной информационной платформе.

cbonds.ru

На платформе представлены 11 подписок на аналитические материалы, а также более 100 отраслевых индексов, которые отражают еженедельное изменение цен на товары российского сырьевого экспорта.

«Фрагментация товарных рынков снизила репрезентативность использования мировых ценовых бенчмарков на сырье для оценки стоимости товаров российского экспорта», — прокомментировала генеральный директор Центра ценовых индексов Наталья Порохова. По её словам, исторически сложилось так, что даже в тех отраслях, где Россия является основным маркетмейкером, ценовые котировки считались в других географических регионах. Она пояснила, что это не вызывало противоречий в эру глобализации, но сейчас создает информационную асимметрию, дополнительные риски и упущенные возможности для участников рынка. «Размещение аналитики Центра ценовых индексов даст возможность пользователям получить оперативные и объективные данные о состоянии товарных рынков для принятия управленческих, налоговых, инвестиционных и бизнес-решений», — подчеркнула Порохова.

«Наше партнерство — важный шаг по созданию в России собственного ресурса, на котором будет доступен широкий набор финансовых, экономических и ценовых индикаторов», — говорит руководитель отдела товарных рынков Cbonds Ольга Штепа. Она отметила, что доступ к информации — важное конкурентное преимущество и развитие отечественных аналитических систем повышает устойчивость российского бизнеса в меняющихся условиях.

Центр ценовых индексов создан в 2022 году в периметре аналитического департамента Газпромбанка. Сейчас это самостоятельный проект, покрывающий более 150 различных котировок в ключевых секторах экономики России. Репрезентативность ценовых котировок подтверждается участниками рынка.

Cbonds — информационное агентство, специализирующееся в сфере финансовых рынков. База данных Cbonds содержит свыше 80 000 индексов. Ресурс предлагает доступ к более чем 20 000 макроэкономических показателей, собранных от мировых и российских агентств.