Петропавловск-Камчатский, 22 октября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Глава Камчатского края Владимир Солодов совершил рабочий визит в поселок Ключи. Об итогах поездки он рассказал в своем Telegram-канале. Так, губернатор поставил задачу построить в поселке новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадка для его размещения уже определена, проект находится на стадии подготовки.

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Кроме того, Солодов поручил в 2025 году начать капитальный ремонт школы № 4. «Уже сейчас коллеги подготавливают необходимые документы для выделения финансирования», — написал он.

Также глава региона потребовал ускорить строительство нового дома в Ключах. Для того, чтобы завершить работы в срок, количество работников на объекте должно быть увеличено.

Особую значимость в программе рабочей поездки имели личные встречи с жителями поселка. «Многие вопросы крайне важны для наших граждан, поэтому взял их на личный контроль», — отметил Солодов.