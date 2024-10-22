* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кызыл, 22 октября, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Один из фигурантов уголовного дела в отношении движения АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Туве заключил досудебное соглашение. Согласно материалам, он признал вину.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Уточняется, что сотрудничать со следствием согласился Чамзырын Тойлу, обвиняемый в участии в организованном преступном сообществе и вымогательстве организованной группой.

По данным следствия, лидером подразделения АУЕ в Туве значился Артыш Дажываа (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), который занял это положение в 2021 году с помощью криминального авторитета, гражданина Украины Руслана Гегечкори, передаёт «РИА Новости».

Возглавлять ячейки Дажываа привлекал представителей местного криминального мира Чолдугбая Монгуша (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Алдынхерела Кыргыса (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других. Соучастники действовали в городах, районах и на территории исправительных учреждений Тувы. Они навязывали жителям и осужденным криминальную идеологию, ненависть к правоохранителям, привлекали новых лиц в свои ряды, в отношении несогласных применялось насилие. Также они переправляли наркотики в места лишения свободы своим единомышленникам.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года в Туве задержали 15 участников, в том числе организатора, экстремистского сообщества АУЕ. В зависимости от роли каждого их обвинили в организации деятельности экстремистской группировки, вовлечении в её деятельность, финансирование экстремизма, занятии высшего положения в преступной иерархии. По информации ФСБ, сторонники указанной идеологии участвовали в Туве в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Это и жители региона, и лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Кроме того, участники группировки вовлекали в свою преступную деятельность новых членов, в том числе подростков, которые должны были обеспечивать запрещённую структуру ресурсами путём совершения преступлений.