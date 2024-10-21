Лондон, 21 октября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Правительство Великобритании в ходе работы саммита Содружества в Самоа не намерено извиняться или обсуждать выплату репараций за работорговлю, заявил 21 октября представитель премьер-министра Британии Кира Стармера.

Гравюра. Крукшенк Айзек. 1792

Данный вопрос не стоит в повестке дня встречи, и Лондон не намерен выплачивать репарации когда-либо в будущем, сказал представитель Стармера, передаёт The Guardian.

«Позиция правительства не изменилась, мы не выплачиваем репарации. Премьер-министр посетит саммит на текущей неделе для обсуждения общих вызовов и возможностей Содружества, в том числе усилия по обеспечению роста наших экономик», — заявил он.

Власти Великобритании намерены продолжить взаимодействие с партнёрами «для борьбы с сегодняшними неотложными вызовами в интересах будущих поколений», добавил представитель Стармера.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября газета The Daily Mail со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что представители стран Карибского бассейна намерены потребовать с Великобритании репарации за причинённый им ущерб от работорговли. Сумма требований была предварительно оценена в 270 млрд долларов.

В сентябре 2023 года британские СМИ сообщали, что представители стран Карибского бассейна потребуют репараций за работорговлю от ряда британских институтов, в том числе от королевской семьи, страховой компании Lloyd’s of London и Англиканской церкви. Согласно сохранившимся документам, британский королевский дом был выгодополучателем и активным участником работорговли, отмечалось в сообщениях.