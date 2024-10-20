Оренбург, 20 октября, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:2.

ПФК «Крылья Советов»

В первом тайме футболисты «Крыльев Советов» забили два мяча. Отличились нападающий Иван Сергеев на 11-й минуте и защитник Кирилл Печенин на 31-й.

После перерыва самарская команда осталась в меньшинстве, прямую красную карточку получил защитник Фернандо Костанца на 68-й минуте.

«Оренбург» смог уйти от поражения благодаря дублю форварда Химми Марина. На 72-й минуте он реализовал пенальти, а на 93-й головой добил мяч в ворота.

На сегодняшний день «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды восемь очков после 12 матчей. «Крылья Советов» располагаются на девятой строчке с 12 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Тамерлан Мусаев.

Ранее подмосковные «Химки» одержали победу над московским «Локомотивом» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0. Дубль оформил нападающий Зелимхан Бакаев.