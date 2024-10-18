Краснодар, 18 октября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Ученые Сибирского федерального университета провели комплексный учет численности овцебыков в западной части Таймыра. Исследования проходят при поддержке «РН-Ванкор» (оператор флагманского проекта «Роснефти» «Восток Ойл») в рамках грантовой программы предприятия.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Учёные изучили популяцию овцебыков на Таймыре

Исследователи провели учетные работы с помощью авиационного и водного транспорта. Протяженность маршрутов превысила 12 тыс. км, из которых более 2,8 тыс. км пришлось на водные экспедиции по реке Пясина и её притокам, озеру Пясино.

Учёные получили актуальные данные о численности и половозрастной структуре, распределении популяции овцебыков на территории западного Таймыра. Все встречи и следы животных были задокументированы с помощью фото−, видеоаппаратуры, GPS-регистраторов и фиксировали координаты на картографической основе. Кроме того, ученые провели опрос коренного населения, в том числе рыбаков и охотников, о местах встреч с овцебыками.

На правом берегу реки Пясины ученые впервые отметили группу овцебыков: взрослых самца и самку, годовалого бычка и двух сеголеток (телят, родившихся в этом году). Эти данные свидетельствуют об успешном размножении млекопитающих на территории Западного Таймыра. По мнению ученых, с высокой долей вероятности можно говорить о постепенном расселении овцебыков на Западном Таймыре.

На основе полученных данных ученые Сибирского федерального университета разработают рекомендации и меры для сохранения и дальнейшего рационального использования данного биологического ресурса на Таймыре в целом.

Популяцию овцебыков на Таймыре возродили советские ученые в ходе уникального проекта в 1974 году. К середине 1990-х годов численность овцебыков на полуострове составляла около 1 тыс. особей, а в начале 2000-х годов — более 4 тыс.