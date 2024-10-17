Москва, 17 октября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Новый экологический проект «Экоточки Москвы» заработал на портале mos.ru. Он поможет развитию системы раздельного сбора отходов, популяризации экопривычек и созданию удобной карты пунктов приёма ненужных вещей, на которой горожане смогут легко найти ближайшее место сбора разных видов вторичного сырья.

mos.ru

Правительство Москвы помогает бизнесу, который стремится сокращать образование отходов и вовлекает их во вторичный оборот. Так, Департамент природопользования и охраны окружающей среды выступает как агрегатор партнерской сети пунктов сбора, подтверждает передачу вторсырья для дальнейшего полезного использования и предоставляет партнерам места для открытия новых точек приема. Ответственность за эти площадки несут партнеры проекта.

На сегодняшний день на карте размещено более 209 пунктов приема одежды, текстиля и аксессуаров с подробным описанием их расположения, графиком работы и другой необходимой информацией. Число экоточек и перечень собираемого вторсырья будет постоянно расширятся. В ближайших планах — внести на карту пункты приема автомобильных шин, а затем батареек.

«Правильная утилизация вещей, отслуживших свой срок, — важный шаг к созданию экологически чистого мегаполиса», — сказала руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева. По ее словам, участники проекта «Экоточки Москвы» вносят значимый вклад в сохранение окружающей среды. «В новом проекте правительство Москвы окажет максимальную поддержку организациям, готовым обеспечить надлежащее обращение со всеми видами вторичного сырья», — подчеркнула Урожаева.

Все собранные через экоточки ненужные вещи направят на переработку, благотворительность или продажу в специализированные магазины, что будет способствовать поддержке социальных и экологических программ и поможет развитию инфраструктуры рециклинга одежды по всей России.

Присоединиться к «Экоточкам Москвы» могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие прозрачной системой сбора и переработки вторсырья. Среди организаций, которые уже к нему присоединились, благотворительный фонд «Второе дыхание», автономная некоммерческая организация «Экосистема», благотворительный фонд «С миру по нитке» и «Экотекстиль».