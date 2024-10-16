Казань, 16 октября, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Народный артист России и Республики Татарстан, лауреат государственных премий и национальной премии «Золотая маска» Ринат Тазетдинов ушёл из жизни на 87-м году жизни в Казани. Об этом 16 октября сообщает Татарский государственный академический театр имени Г. Камала, где работал артист, в своем Telegram-канале.

РИА Новости / Сергей Пятаков

«Ушел из жизни Ринат Арифзянович Тазетдинов, народный артист России и Татарстана, лауреат государственных премий России и Татарстана, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска». Коллектив Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного. Дай Бог Вам сил и терпения перенести ваше глубокое горе! Пусть его душа упокоится с миром», — отмечается в публикации.

Прощание с Ринатом Тазетдиновым и гражданская панихида состоятся 18 октября в 10:00 мск в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала.

Ринат Тазетдинов родился 1 января 1938 года в деревне Малая Цильна в Татарстане. В 1961 году он окончил Московское театральное училище имени Щепкина и был принят на работу в труппу Татарского театра имени Г. Камала, где и трудился до ухода из жизни. Тазетдинов был также председателем правления Союза театральных деятелей Республики Татарстан. Награждён Орденом Дружбы за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, а также Орденом «Дуслык» за высокое сценическое мастерство и значительный вклад в развитие национального театрального искусства Татарстана.