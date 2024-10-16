Нижневартовск, Югра, 16 октября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. В Нижневартовске завершили проект по созданию нового облика набережной реки Оби — визитной карточки города и излюбленного места отдыха горожан. Проект реализован в рамках соглашения между НК «Роснефть» и правительством Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» завершила реконструкцию набережной в Нижневартовске

В торжественном открытии набережной приняли участие волонтёры «Самотлорнефтегаза» и активисты «Движения первых», которые высадили зеленые насаждения.

Перед началом строительства набережной береговая линия прошла через этап инженерного обустройства. Для этого провели укрепление металлоконструкциями и железобетонными подпорными стенами с гидроизоляцией и облицовкой искусственным камнем. Дренажная система устроена с учётом особенностей рельефа, уровня подземных вод и глубины промерзания почвы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» завершила реконструкцию набережной в Нижневартовске

Набережная благоустроена с сохранением естественного рельефа местности. На ней есть покрытия для пеших прогулок, беговые и велосипедные дорожки. В прогулочных зонах есть видовые площадки, пространства для отдыха с лежаками и качелями, а на склонах — лужайки для семейного отдыха. Дети же могут играть в современных игровых комплексах из экологичных материалов, которые поддерживают визуальную концепцию набережной.

Несколько локаций предназначены для проведения культурно-массовых мероприятий — на бульваре построили открытый амфитеатр, выставочный комплекс и зону для проведения ярмарок народных промыслов. Вся территория набережной доступна маломобильным группам населения.