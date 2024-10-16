Москва, 16 октября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» стала лауреатом всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года 2024» сразу в двух номинациях. Она была отмечена первым местом в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности (крупный бизнес)» и вторым местом в номинации «Ответственный экспортёр ESG (крупный бизнес)».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премия «Экспортёр года» учреждена правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. В этом году в финале за звание лучших боролись 117 компаний. Отбор проходил в два этапа на окружном и федеральном уровне. Ранее «ФосАгро» также стала победителем в номинациях «Экспортёр года в сфере промышленности» (крупный бизнес) и «Ответственный экспортёр ESG (крупный бизнес) в Северо-Западном федеральном округе.

«Нам всё сложнее определять лучших из лучших. В конкурсе этого года приняли участие почти 1,7 тыс. компаний, которые суммарно обеспечили десятую часть несырьевого неэнергетического экспорта страны в 2023 году, — заявил, поздравляя победителей, первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. — Особо хочу отметить лауреатов окружных этапов премии «Экспортёр года», ваша деятельность имеет важное значение для развития наших регионов. На вас можно и нужно равняться, перенимать опыт и лучшие практики ведения внешнеэкономической деятельности».

Как отметил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников, минеральные удобрения — важная статья несырьевого неэнергетического экспорта России. «ФосАгро» экспортирует свою экологичную продукцию, в которой отсутствуют опасные для здоровья человека и почв концентрации тяжёлых металлов, в более 100 стран мира на всех обитаемых континентах. За десять лет объём экспорта «ФосАгро» почти удвоился — до 8,6 млн тонн. Благодарим конкурсную комиссию за высокую оценку нашей работы», — заявил Рыбников. Он подчеркнул, что «ФосАгро» является лидером по суммарным поставкам минеральных удобрений отечественным аграриям. Стратегическим приоритетом для компании является внутренний рынок, поставки на который за 10 лет выросли в два с половиной раза.