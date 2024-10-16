Тюмень, 16 октября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Компания «Роснефть» впервые организовала региональные состязания по сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Соревнования прошли в Тюмени, и в них участвовали 180 спортсменов из 17 дочерних предприятий компании из Югры, Ямала, Якутии, Удмуртии, Иркутской и Тюменской областей.

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Участники состязаний в течение двух дней демонстрировали свою силу, ловкость и выносливость в 13 дисциплинах, включая плавание на 50 м, бег на короткие и длинные дистанции, рывок гири, прыжки в длину, наклоны, подтягивания, отжимания и пулевую стрельбу.

Почти половина спортсменов-нефтяников в этом году сдавали нормативы ГТО впервые. Самому старшему участнику соревнований на момент проведения состязаний исполнилось 62 года.

Кроме того, во время соревнований состоялся турнир по функциональному многоборью. В первый день команды из трех человек преодолевали шесть испытаний: греблю, отжимания, запрыгивание на тумбу, прыжок в длину, приседания и бросок мяча в корзину. Во второй день спортсмены боролись за победу в игре «Снайпер» и смешанной эстафете на разные дистанции.

В церемонии награждения победителей приняла участие посол всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО в Тюменской области, заслуженный мастер спорта России Наталья Проскурякова. Победителям соревнований вручили дипломы, кубки и грамоты.