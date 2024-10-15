Магас, 15 октября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Бизнесмен, меценат и участник топ-200 богатейших российских предпринимателей по версии Forbes Михаил Гуцериев рассказал о своей работе и жизни.

Фото Арсения Несходимова Михаил Гуцериев

По словам Гуцериева, он постоянно находится в поиске — и как бизнесмен, и как творческая личность. Сейчас он занимается строительством двух заводов, а в 2025 году стартует реализация проекта еще одного предприятия. Бизнесмен намерен заниматься разработкой уже имеющегося месторождения, реализовывать строительные проекты. Что касается благотворительной деятельности, фонд Гуцериева, по его словам, за 15 лет направил на гуманитарные проекты порядка миллиарда долларов. Как указал Гуцериев, в его планах — «построить еще несколько заводов, фабрик, портов и крупных компаний».

В интервью изданию Gutseriev media бизнесмен рассказал, что помогает своей родной Республике Ингушетии последние три десятка лет, но «раньше приходилось делать это скрытно». Сейчас же у него есть возможность открыто поддерживать регион.

«Это маленькая и очень бедная территория с населением всего в 500 тысяч человек, где нет промышленности, инфраструктуры и источников налоговых отчислений. У неё когда-то даже не было столицы — мы помогали строить Магас», — отметил Михаил Гуцериев.

Фото Арсения Несходимова Михаил Гуцериев

Как признался бизнесмен, для него республика прежде всего ассоциируется с его предками и родным языком. Как признался бизнесмен, он рад принадлежать к самобытной и уникальной этнической группе вайнахов.

Михаил Гуцериев — главный акционер группы «Сафмар», куда входят компании из сфер добывающей промышленности, лизинга, страхования, радиовещания, строительства и не только. Он также владеет контрольным пакетом «М. Видео» и «Эльдорадо», британской компании GCM Global Energy Inc., добывающей нефть в Азербайджане и Казахстане. Гуцериев — автор более 250 песен, которые исполняют популярные артисты, лауреат премии «Поэт года», основатель благотворительного фонда «Сафмар».