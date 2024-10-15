Уфа, 15 октября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе создали настольную игру для обучения работников нефтегазовой отрасли. Игроки «нефтяной монополии» проходят через все этапы развития месторождения: от поиска и разведки до проектирования и ввода в эксплуатацию.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» создала настольную обучающую «монополию»

Игра предназначена для специалистов любого уровня и направления, в том числе для студентов. Игровое поле команд поделено на три блока: геология и разработка, обустройство и экономика. Участники бросают кубик и перемещают свой жетон по полю, отвечая на вопросы по нефтегазовому делу, знакомясь с корпоративным программным обеспечением «Роснефти» и принимая решения по развитию своих активов. В игре могут произойти случайные события — от изменения налогового законодательства до внедрения инновационных технологий.

Победителем становится участник или команда, разработавшие месторождение с наибольшей экономической эффективностью. Игровые техники помогают совершенствовать навыки построения стратегии развития активов в условиях конкуренции рынка и ограниченности ресурсов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» создала настольную обучающую «монополию»

Экземпляры «нефтяной монополии» уже направили предприятиям «Роснефти» и сторонним компаниям. Игру также планируется передать восьми вузам страны, в том числе корпоративным кафедрам компании в Уфимском государственном нефтяном техническом университете и Уфимском университете науки и технологий.

Сейчас специалисты уфимского института работают над цифровой версией игры.