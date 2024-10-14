Москва, 14 октября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в городе на зимний режим работы. Об этом 14 октября заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают, соответственно, позже», — процитировала его пресс-служба мэрии мегаполиса.

Изменения в порядок работы освещения внесли в связи с сокращением светового дня. График включения и отключения разработали несколько лет назад.

Также учитывается фактическая освещённость, которую отслеживают с помощью специальных датчиков. На основании данных специалисты могут отступить от графика, например в случае ухудшения видимости из-за осадков или других причин.

Архитектурно-художественную подсветку зданий в Москве включают вместе с уличным освещением, но отключают раньше. В 23:00 перестают подсвечивать жилые дома, в 00:00 — административные здания, в 01:00 — вестибюли станций метро, а в 03:00 — мосты в центре города.