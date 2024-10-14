Москва, 14 октября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Комплекс городского хозяйства Москвы обустроил экомаршрут в «Парке Яуза» на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы. Об этом 14 октября сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

Комплекс городского хозяйства Москвы

«Отремонтировали старый участок экомаршрута и обустроили новый, теперь его общая протяжённость составляет почти 2,1 км», — процитировала его пресс-служба городского хозяйства.

Бирюков уточнил, что маршрут возвели на свайном основании. Это позволило почти избежать повреждений грунта. Настил сделали из террасной доски, устойчивой к повреждениям. Жители смогут по новой тропе комфортно и безопасно дойти до Сельскохозяйственной улицы.

Экотропа относится к пяти тематическим маршрутам, которые создают вдоль пойменной части реки Яузы и её притока Чермянки. Прогулки по ним позволят посетителям парка наслаждаться первозданной природой.