Казань, 14 октября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сокол» из Казани ищет в команду профессионального таролога. Соответствующая вакансия была размещена на странице клуба на платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Александр Рюмин/ТАСС

В объявлении сказано, что в перечень задач специалиста будет входить помощь с обеспечением благоприятного исхода финального матча сезона. Также таролог должен будет помочь футболистам «настроиться» на игру.

От соискателя требуется опыт работы тарологом и знание основ астрологии и нумерологии.

Как передавало ИА Регнум, некоторые специалисты полагают, что оккультные практики получили в России широкое распространение из-за неудовлетворённости глубокой человеческой потребности в сверхъестественном. Так, православный публицист Сергей Худиев считает, что в странах, где традиционная религия сдает позиции или искусственно устраняется, освободившееся место заполняется «дикорастущей духовностью», к одному из видов которой он и относит таро.

В начале октября в Государственной думе призвали сажать тарологов и «магов в тюрьму», а их клиентов — лечить. Этому предшествовала публикация результатов социологического исследования, согласно которым 14% российских предпринимателей обращались к бизнес-тарологам. Абсолютное большинство посетивших тарологов респондентов (95%) признались, что остались довольны услугой, 92% бизнесменов заявили, что планируют обратиться к эзотерикам повторно.