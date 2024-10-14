Череповец, Вологодская область, 14 октября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Фестиваль «Трудовая слава «ФосАгро» прошел в череповецком комплексе компании в Вологодской области. В Год семьи в компании начали проект чествования трудовых династий, а также учредили особую корпоративную награду «Трудовая слава «ФосАгро» в знак многолетней преданности предприятию.

РИА Новости/ Наталья Селиверстова

«В течение всего года во всех регионах присутствия компании мы чествовали 12 династий, чей общий трудовой стаж составляет 2969 лет, — сказал заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Фёдоров, выступая на фестивале в Череповце. — Я уверен, что в следующем году эта прекрасная традиция будет продолжена. Наши люди честно и добросовестно работают для родного предприятия и мы говорим им слова искренней благодарности за это!»

Главными героями торжества в Череповце стали представители трех выдающихся трудовых династий — Петровцевых-Михайловых, Трошиных и Кузнецовых — с совокупным стажем, превышающим 660 лет. Им были вручены памятные знаки «Трудовая слава ФосАгро». Всего же, как рассказал директор по череповецкому комплексу «ФосАгро» Алексей Грибков, в настоящий момент на предприятии насчитывается свыше 250 трудовых династий.

«Это несколько поколений работников, которые стояли у истоков зарождения большой химии в Череповце, сохранили верность профессии в самые тяжелые годы и сейчас вносят неоценимый вклад в общий успех компании, — отметил он. — Трудовые династии составляют честь и гордость нашего предприятия. Это люди, заложившие фундамент будущих побед. Приводя на работу своих детей и внуков, нам доверяют самое ценное, и это дорогого стоит. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы сохранить и приумножить богатые трудовые традиции ветеранов».

Ведущей торжественного вечера стала известная актриса и певица Илона Броневицкая. Приятным подарком для гостей праздника также стало выступление народной артистки России Ольги Остроумовой, заслуженного артиста России Евгения Фионова, победительницы шоу «Голос. Дети» на Первом канале Анны Доровской, а также семейного дуэта Татьяны Рузавиной и Сергея Таюшева, солистки театра «Градский холл» Софьи Онопченко и лучших творческих коллективов города Череповца.

Слова благодарности трудовым династиям Череповца адресовали и воспитанники организации «ДРОЗД-Череповец», а также школьники «ФосАгро-классов» и студенты подшефного Череповецкого химико-технологического колледжа. «Это неразрывная связь поколений и еще одно подтверждение того, с каким вниманием руководство компании относится к заботе о своих ветеранах, работниках и подрастающей смене», — отметил председатель профсоюзной организации «ФосАгро-Череповец» Денис Бродков.