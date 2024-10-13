Киев, 13 октября, 2024, 22:11 — ИА Регнум. Облавы сотрудников отделов территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог украинских военкоматов) в развлекательных заведениях Украины связаны с приказом офиса главы киевского режима Владимира Зеленского «забирать всех», заявил депутат Рады Артём Дмитрук.

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«Офис президента дал чёткий приказ действовать максимально эффективно. Забирать всех», — написал он в своём Telegram-канале.

Он добавил, что военкомам также поставили задачу не брать в учёт удостоверения отсрочки и документы об инвалидности. По словам украинского депутата, от сотрудников ТЦК потребовали всех мужчин призывного возраста доставлять в центры комплектования и разбираться уже «на месте».

Кроме того, из офиса Зеленского было направлено требование не церемониться с теми, кто пишет или говорит о происходящих на Украине событиях в соцсетях, добавил Дмитрук.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября в Киеве, Львове и Ужгороде прошли силовые мобилизационные рейды. В Ужгороде сотрудники ТЦК попытались силой усадить мужчину в машину, после чего повалили его на землю. Также рейды были проведены по клубам во Львове, а также по ресторанам Киева и Харькова.

С 9 октября, по указу главы киевского режима, на Украине приостановили бронь от мобилизации. Зеленский выразил недовольство тем, что от мобилизации оказались забронированы 1,5 млн жителей страны.