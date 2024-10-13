Лондон, 13 октября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Страны Карибского бассейна намерены потребовать с Великобритании репарации за причинённый им ущерб от работорговли. Об этом 13 октября со ссылкой на источники сообщила газета The Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Группа из 15 правительств стран Карибского бассейна единогласно согласилась рассмотреть вопрос о выплате репараций за рабство на встрече глав правительств Содружества в Самоа 21 октября», ― говорится в публикации издания.

Речь идёт о по меньшей мере 206 млрд фунтов ($270 млрд). В такую сумму предварительно оценивается возможный ущерб.

Издание напомнило, что в сентябре премьер-министр Барбадоса Миа Моттли в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила, что выплаты репараций за работорговлю и колониализм должны стать частью «глобальной перезагрузки» международных отношений.

Судья Международного суда ООН Патрик Робинсон в августе прошлого года заявил, что Великобритания не может и дальше игнорировать своё колониальное негуманное прошлое и что страна должна выплатить государствам Карибского бассейна 24 трлн долларов за трансатлантическую работорговлю.

В британской прессе в сентябре прошлого года сообщалось, что страны Карибского бассейна потребуют репараций за работорговлю от ряда британских институтов, в том числе от королевской семьи, страховой компании Lloyd’s of London и Англиканской церкви. Это связано с тем, что, согласно сохранившимся документам, королевский дом был выгодополучателем и активным участником работорговли.