Фор-де-Франс, Франция, 12 октября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Ситуация на французской Мартинике, где возобновились беспорядки из-за дороговизны жизни, стала спокойнее, сообщил министр при премьер-министре по делам заморских территорий Франции Франсуа-Ноэль Бюффе.

AP/ТАСС/Lewis Joly

«Ночь было скорее спокойной. Я призываю к восстановлению спокойствия. В атмосфере насилия не может быть ни серьёзного прогресса, ни серьёзных дискуссий», — сказал он в интервью радиостанции Franceinfo.

Ранее ИА Регнум сообщало, что комендантский час ввели власти французской заморской территории Мартиника в нескольких районах административного центра острова Фор-де-Франс. Введение повышенных мер безопасности связано с беспорядками на острове, которые продолжаются в связи с подорожанием продуктов питания.

В ночь на 17 сентября протестующие возвели баррикады в Фор-де-Франсе. В ходе беспорядков пострадали шестеро полицейских. Центром протестного движения стал городской порт, через который проходят почти все поставки товаров.

По выходным протестующие блокируют местные супермаркеты. Движение по защите населения и ресурсов афро-карибской территории призвало протестующих к блокировке острова до поступления от властей Франции информации по вопросу ценообразования.