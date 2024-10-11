Москва, 11 октября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Участниками Фестиваля сельской молодёжи стали боле 100 активистов общероссийской молодёжной организации «Российский союз сельской молодёжи» (РССМ), следует из пресс-релиза Росмолодёжи.

РССМ

С 8 по 11 октября РССМ на базе Центра Международной торговли в Москве провёл Фестиваль сельской молодёжи. Его участниками стали председатели региональных и местных отделений Союза, молодые фермеры, а также финалисты Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села».

Участники фестиваля проходили обучение по теме организации работы, создавали идеи по введению новых традиций Союза, а также посещали лекции о продвижении бренда села в медиапространстве. Также они посетили Государственную Думу РФ и побывали на форуме «Законодательное обеспечение занятости молодёжи в АПК».

Кроме того, в рамках фестиваля прошла встреча участников с зампредседателем Комитета Госдумы по аграрным вопросам, лидером РССМ Юлией Оглоблиной и советником руководителя Росмолодёжи Егором Литвиненко. Ребята пообщались с гостями в формате открытого диалога.

«Наша задача сделать так, чтобы вы смогли найти свой путь и постараться сделать что-то хорошее на том клочке земли, на той территории, где вы родились», — обратился Егор Литвиненко к частникам встречи.

В завершающий день фестиваля активисты РССМ посетили выставку «Золотая осень» на площадке «Тимирязев Центра». Также они провели форсайт-сессию «Деревенский апгрейд», где презентовали собственные проекты по развитию сельских территорий.