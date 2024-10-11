Курган, 11 октября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога вручил 12-летнему Марку Прожерину из Кургана медаль «За отвагу на пожаре», сообщил полпред в своём Telegram-канале.

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В декабре 2023 года подросток спас из пожара в частном доме, где жила его семья, двух младших братьев, 5 и 6 лет, и двухгодовалую сестру. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин в июле.

«Смелость — это отличительная черта уральцев. Только что вручил подростку из Курганской области Марку Прожерину медаль «За отвагу на пожаре», — написал Жога.

Пожар вспыхнул днем 14 декабря 2023 года в жилом доме, расположенном в СНТ «Заречный» в Кургане. В доме находились 12-летний Марк, его братья 5 и 6 лет, и двухлетняя сестра. Мальчик сообщил матери о пожаре, а затем вынес своих братьев и сестру через окно, поскольку путь через входную дверь был отрезан.

Ранее ИА Регнум писало, что в Архангельской области собака спасла семью от гибели в пожаре, разбудив хозяев лаем. Жильцы загоревшегося дома не только спаслись сами, но и успели освободить из сарая домашний скот.