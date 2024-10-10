Киев, 10 октября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Решение киевского режима приостановить бронь от мобилизации пагубно отразится на экономике Украины, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев.

Serhiihudakukrinform/Global Look Press

«Да ситуация будет критическая, потому что в экономике не будет высококвалифицированных специалистов. Будут загонять на предприятия либо молодежь, либо женщин, либо африканцев. Либо всех разу», — заявил эксперт в беседе с ИА Регнум.

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский решил приостановить на полтора месяца мобилизацию из-за закона о запрете призывать в ВСУ мужчину от 18 до 25 лет, который Верховная Рада приняла 9 октября.

По мнение Перенджиева, депутаты Рады сделали в пику Зеленскому, чтобы показали свою силу.

Перенджиев уверен, что этот закон был принят в противовес не только главе киевского режима, но и главкому ВСУ Александру Сырскому, в целях спасти генофонд Украины.

«Это сделано при поддержке определённых политических сил. Потому что если будут под гребёнку (забирать) от 18 до 25 лет, то генофонд исчезнет как таковой», — заявил политолог.

Перенджиев подчеркнул, что для главы киевского режима и его команды закон о запрете мобилизации людей в возрасте до 25 лет был неожиданным. Они планировали снизить планку призывного возраста, хотя бы до 20 лет.

«Их расчеты не оправдались, в связи с принятием этого неожиданного закона, именно неожиданного, ведь никто не знал, что такой закон прорабатывается в Верховной раде. И теперь Зеленский ищет другие пути, чтобы призывать в ВС Украины. И поэтому они идут по пути ликвидации определенных лиц право иметь бронь», — добавил он.

Следующим шагом украинской власти будет мобилизация женщин, полагает эксперт.

Как передавало ИА Регнум 9 октября, по указу Зеленского на Украине приостановили бронь от мобилизации.Глава киевского режима выразил недовольство тем, что оказались забронированы 1,5 млн украинцев от мобилизации. Правительство страны до 15 ноября приостановило действие ряда положений, которые определяют критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.