Сызрань, Самарская область, 10 октября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Сызранский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий блок «Роснефти») впервые в России реализовал собственную новую технологию по перегрузке катализатора изомеризации без потери его активности. Потенциальный экономический эффект от инновации составит около 1 млрд рублей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» впервые реализовала новую технологию перегрузки катализатора

Катализатор изомеризации обеспечивает превращение низкооктановых фракций нефти в высокооктановый бензин. Для проведения внутреннего осмотра реакторов установки периодически требуется его выгрузка и последующая загрузка. При выгрузке катализатор необратимо теряет свою активность при контакте с воздухом.

Специалисты Сызранского НПЗ разработали технологию, при которой катализатор при перегрузке не теряет своей активности. Технологию тестировали на установке изомеризации в течение 10 месяцев. После выхода установки на технологический режим специалисты получили изомеризат с октановым числом, соответствующим первоначальной спецификации.

«Роснефть» уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.