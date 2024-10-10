Москва, 10 октября, 2024, 10:48 — ИА Регнум. На заседании президиума правительства Москвы рассмотрели и одобрили прогноз социально-экономического развития столицы на 2025–2027 годы. Он отражает комплексную оценку основных факторов и показателей социально-экономического развития Москвы в контексте складывающихся внутренних и внешних условий.

mos.ru В Москве утвержден прогноз социально-экономического развития на три года

В 2025–2027 годах развитие экономики города продолжится. Так, власти Москвы ожидают увеличения производства обрабатывающих отраслей в следующем году на 10%, в 2026–2027-м — на 7,5% ежегодно. В сфере розничной торговли и платных услуг населению рост прогнозируется на 2,5–3,0% и 4,0–5,0% соответственно, а инвестиций в городскую экономику — на 4,0–4,8% ежегодно.

При этом в условиях продолжающегося экономического роста экономика города испытывает серьезную дополнительную потребность в кадрах. На сегодняшний день она составляет 500 тысяч человек и, по прогнозу, вырастет до 781 тысячи человек в 2027 году. Это один из ключевых вызовов для экономического развития Москвы, ответ на который требует повышения производительности труда и расширения подготовки и переподготовки кадров.

За 2023–2024 годы город вышел на стабильные темпы роста валового регионального продукта на уровне 4%. Такая позитивная динамика — показатель устойчивости экономики столицы, её способности адаптироваться к разным внешним условиям. В свою очередь, это было обеспечено опережающим развитием инфраструктуры, стимулированием инвестиций, созданием мест приложения труда, формированием качественной городской среды.