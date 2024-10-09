Казань, 9 октября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Татарстана подготовили законопроект о возможности ареста имущества уехавших из России граждан, заявил глава комитета парламента республики по законности и правопорядку Александр Чубаров, передаёт «Татар-информ».

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Предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и ввести ответственность для находящихся за рубежом граждан за публичные действия против основ конституционного строя и безопасности России, сказано в сообщении.

Сейчас те или иные «активисты», находясь за рубежом, зачастую ведут направленную против России деятельность, а действующее законодательство ограничивает возможность их привлечения к ответственности, сказал Чубаров.

«Чтобы не допустить уклонения от ответственности, предлагается применять арест имущества лица, в отношении которого ведётся производство по делу о таком правонарушении», — отметил депутат.

Аналогичный законопроект был подготовлен в октябре 2023 года, и правительство РФ, в целом одобрив документ, рекомендовало его доработать, что и было сделано — теперь проект соответствует положениям международных договоров РФ, добавил Чубаров.

Как сообщалось ранее, в феврале 2024 года Госдума приняла законопроект, вводящий запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в марте.

Депутаты считают необходимым лишить иноагентов всех источников дохода в России, а для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.