Ставрополь, 8 октября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. В Ставрополе с 4 по 6 октября состоятся выступления артистов Новороссийского городского театра. Об этом рассказал худрук коллектива Евгений Кушпель, сообщает агентство «Победа26».

«Победа26» Артисты новороссийского театра будут выступать в Ставрополе три дня

Так, 4 октября в Региональном информационном центре Ставрополья на базе Ставропольского государственного аграрного университета состоялась пресс-конференция, на которой артисты Новороссийского городского театра рассказали о своём творчестве и запланированных мероприятиях.

В ходе конференции Евгений Кушпель отметил, что решение приехать в краевую столицу коллектив театра принял после визита ставропольских артистов в Новороссийск. Он также рассказал о планах провести ещё одни гастроли в Ставрополе в будущем.

«Ставропольские артисты уже приезжали к нам дважды. Наши зрители очень любят ваш театр, он замечательный», — рассказал худрук новороссийского театра. По его словам, дирекция театра высвободила самые продаваемые дни — пятницу, субботу и воскресенье. «Я думаю, что проба пройдёт хорошо, и мы приедем ещё. А в марте мы в Новороссийске будем ждать ваших артистов уже в третий раз», — добавил он.

Ранее сообщалось об организации в Железноводске кинофестиваля Ferrum-24, где участвовали артисты театра и кино.