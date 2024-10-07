Братислава, 7 октября, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 7 октября иронически предложил нанести ракетный удар по Брюсселю.

EPA/ZUZANA GOGOVA/ТАСС Роберт Фицо

Так он прокомментировал предложения некоторых депутатов Европарламента разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России.

«Даже некоторые евродепутаты говорят с лёгкостью весеннего ветерка о ракетах средней дальности, ракетах большой дальности. Ну, образно говоря, может быть, одна такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чём говорят», — заявил Фицо.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Словакии обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине, а также заявил, что Украина не вступит в НАТО по крайней мере до тех пор, пока он остаётся у власти.

Разговоры об ударах ВСУ западным оружием вглубь территории России являются игрой с огнём и могут иметь серьёзные последствия, заявил ранее 7 октября глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что РФ будет принимать соответствующие решения, исходя из понимания угроз, которые создаёт Запад.

Глава государства ранее назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь территории РФ. Такие удары будут означать прямое участие стран НАТО в конфликте, подчеркнул Путин.