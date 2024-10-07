Москва, 7 октября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Компанию «Скиллз Академи» уехавшей из России актрисы Ингеборги Дапкунайте закрыли. Соответствующая информация размещена на сервисе «БИР-Аналитик».

Станислав Красильников/ТАСС Ингеборга Дапкунайте

Компания актрисы прекратила свою деятельность 25 июля 2024 года. Также из справки о «Скиллз Академи» следует, что компания была исключена из ЕГРЮЛ как «недействующее юридическое лицо».

По данным сервиса, основным видом деятельности компании являлось предоставление дополнительного профессионального образования. При этом актриса Дапкунайте являлась соучредителем и владела 50% «Скиллз Академи».

В октябре 2023 года ИА Регнум передавало, что суд в Москве удовлетворил гражданский иск о снятии с регистрационного учёта из трёхкомнатной квартиры в центре столицы сбежавшей в Европу Ингеборги Дапкунайте и её сына.

Актриса перед отъездом из России продала московскую квартиру, но не сняла с учёта себя и ребёнка. Из-за этого новые владельцы не могли зарегистрироваться в приобретённом жильё.

Дапкунайте 1 апреля 2022 года объявила, что уехала в Брюссель. Она не назвала причину отъезда и отметила, что перебралась к матери и сестре.