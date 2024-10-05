Канберра, 5 октября, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Популярный австралийский певец Джек Колвелл умер незадолго до выпуска его нового музыкального альбома. Об этом 5 октября сообщило издание News.com. au.

ABC Australia / YouTube

26 августа ему бы исполнилось 35 лет. Неделю назад он написал на свой странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что не за горами выход его второго альбома.

Причины смерти артиста неизвестны.

Джек Колвелл родился в 1989 году. Его мать была пианисткой и отдала учиться в Сиднейскую консерваторию. В 2012 году он стал аранжировщиком и основал группу Jack Colwell & The Owls. Он пел, играл на инструментах и сочинял песни.

В 2015 году его композиция Don’t Cry Those Tears заняла первое место в австралийском чарте. Первый альбом Колвелла вышел в 2020 году.