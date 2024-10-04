Москва, 4 октября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Советский и российский художник-мультипликатор, заслуженный художник РФ Марина Восканьянц, являющаяся одной из создательниц многих известных мультфильмов, скончалась на 91-м году жизни. Об этом 4 октября сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Кадр из Телеграмма канала

«Сегодня ночью ушла ещё одна легенда «Союзмультфильма», потрясающий художник-аниматор Марина Константиновна Восканьянц», — написал он в своём Telegram-канале.

Капков уточнил, что Восканьянц в основном специализировалась на создании танцевальных сцен и её «визитной карточкой» является танец Маши с метлой вокруг новогодней ёлки в мульфильме Бориса Степанцева «Щелкунчик».

Восканьянц родилась 2 января 1934 года в Москве и с детства занималась рисованием, посещая изостудию московского Центрального дворца пионеров. В 1952 году получила золотую медаль за участие в международной выставке детского рисунка в Дели, которая стала её первой профессиональной наградой.

В 1955 году окончила Московскую среднюю художественную школу (МСХШ) и поступила на курсы художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме», где обучалась у таких мастеров мультипликации СССР, как Федор Хитрук, Роман Давыдов и Лев Мильчин.

По окончании курсов в 1959 году стала одним из ведущих мультипликаторов студии «Союзмультфильм», на которой проработала до 1991 года. Восканьянц работала над созданием таких мультфильмов, как «Большие неприятности» (1961), «Три толстяка» (1963), «Дюймовочка» (1964), «Фильм, фильм, фильм» (1968), «Бременские музыканты» (1969), «В стране невыученных уроков» (1969), «Трое из Простоквашино» (1978), «Волшебное кольцо» (1979), «Тайна третьей планеты» (1981), «Жил-был пёс» (1982) и многих других.