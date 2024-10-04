Москва, 4 октября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» возглавила обновленный ESG-рэнкинга RAEX и заняла первое место по социальному фактору. Независимое агентство RAEX регулярно формирует рейтинг компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG с 2018 года. В его основе — всесторонний анализ деятельности организаций по трем важнейшим направлениям: охрана окружающей среды, социальные отношения и корпоративное управление. «По результатам исследования устойчивого развития наиболее высокий средний ESG-балл у компаний горнодобывающей промышленности и металлургии, за ними следуют химические компании. «ФосАгро» объединяет две из этих отраслей и возглавила октябрьский рэнкинг, который составлен впервые с использованием новой методики. Особое внимание нужно обратить на высокий уровень социальной политики компании, что нашло отражение в её позициях в списке», — прокомментировал итоги ESG-рэнкинга глава RAEX Дмитрий Гришанков.

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«ФосАгро» не только возглавила общий список из 80 компаний России и зарубежья по итоговой ESG-оценке, но и стала лидером по социальному фактору. Как отметил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников, компания на протяжении многих лет системно внедряет наилучшие доступные технологии, соблюдает высокие стандарты в области корпоративного управления, увеличивает финансирование социальных и благотворительных программ. «Забота о трудовом коллективе и всех жителях регионов присутствия является фундаментом высоких темпов нашего развития с момента основания, при этом особое внимание уделяется вопросам охраны здоровья и безопасности», — подчеркнул Михаил Рыбников.

За последние десять лет «ФосАгро» в семь раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов, направив на эти цели только в 2022-2023 более 25 млрд рублей. Компания активно развивает и благоустраивает городскую среду во всех регионах своего присутствия. Один из старейших и ключевых социальных проектов компании «ФосАгро» — спортивно-образовательная программа «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) в прошлом году отметил своё 20-летие. Еще один стратегический социальный проект «ФосАгро» — бесшовная образовательная система «Школа — колледж/вуз — предприятие», направленная на подготовку высококлассных кадров не только для своих предприятий, но и для всей отечественной промышленности.

Этот опыт «ФосАгро» в подготовке высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров получил высокую оценку Совета Федерации и был внедрен в «дружественной» отрасли — АПК. За пять лет сеть образовательных центров «ФосАгро» охватила 21 аграрный университет страны, ядром ее стал флагманский учебный центр на базе Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева.