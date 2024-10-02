Москва, 2 октября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Десять одаренных студентов Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева получили стипендию «ФосАгро» за исследования в сфере экологии, технологий новых материалов и веществ. Как заявил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков, партнёрство с РХТУ — важная часть комплексной поддержки, которую компания оказывает талантливым исследователям.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Стипендиальная программа в память о выдающемся российском ученом-химике Николае Лаверове была учреждена «ФосАгро» в 2022 году для поощрения лучших студентов РХТУ — вуза, в котором ученый преподавал до последних дней жизни. Чтобы претендовать на победу, будущие химики должны не только демонстрировать высокие показатели в учёбе, но и иметь научные публикации в высокорейтинговых журналах, проявлять заинтересованность в развитии проектов в области зелёной химии. Стипендия вручается дважды в год, всего с момента запуска программы её обладателями стали уже 60 молодых химиков.

«Именная стипендия от нашего давнего партнёра «ФосАгро» — мощный катализатор профессионального развития студентов РХТУ и драйвер популяризации научных исследований. Ребята получают возможность реализовать свои инновационные идеи и понять, в каком направлении хотят развиваться, какой вклад могут внести в развитие химических технологий в стране», — подчеркнул и. о. ректора РХТУ Евгений Румянцев.

Стратегическое сотрудничество «ФосАгро» и ведущего химико-технологического вуза страны является частью масштабной комплексной программы компании по поддержке молодых учёных и перспективных исследований. «Мы рады, что стратегическое сотрудничество «ФосАгро» и РХТУ расширяется, а совместные проекты даже выходят за пределы нашей страны. Так, в этом году «ФосАгро», компания «Узкимёсаноат» и Филиал РХТУ в Ташкенте договорились о сотрудничестве в поддержке молодых учёных России и Узбекистана. Партнёрство с РХТУ стало важной частью комплексной поддержки, которую «ФосАгро» оказывает талантливым исследователям», — рассказал первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.

Он напомнил, что с 2013 года «ФосАгро» совместно с ЮНЕСКО и ИЮПАК реализуется программа «Зеленая химия для жизни» — это первая в истории всей системы ООН инициатива, которая реализуется на внебюджетной основе за счет средств российского бизнеса. За время ее работы международное научное жюри рассмотрело более тысячи заявок, гранты на продолжение исследований получили 55 молодых ученых из России и 33 государств мира. Кроме того, «ФосАгро» ежегодно проводит летние школы по зелёной химии, которые объединяют сотни ученых со всего мира.