Москва, 1 октября, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Жители Москвы с помощью сайта «Миллион призов» перечислили в поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) почти 72 млн рублей, сообщила 1 октября пресс-служба мэрии столицы.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сбор средств открыли вместе с благотворительным фондом «Народный фронт. Всё для победы!» 15 августа. Москвичи в рамках программы могут перевести на нужды фронта накопленные баллы лояльности. Один балл соответствует одному рублю.

Для участия в акции, нужно авторизоваться на сайте ag-vmeste.ru с помощью учётной записи портала mos.ru, перейти в раздел «Поощрения» и выбрать категорию «Благотворительность». На вкладке нужно выбрать размер пожертвования, их количество не ограничено.

После перечисления баллов предоставляется промокод. По нему можно будет отследить, куда были отправлены средства. Отчёт обновляют один-два раза в месяц.