Уфа, 2 октября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В августе в Уфе прошла IX Всероссийская GMP-конференция c международным участием. На конференции, в частности, шла речь о непрерывном развитии производства эффективных, качественных и безопасных лекарственных средств, расширении международного диалога и совершенствовании регуляторных систем. Генеральным партнером мероприятия выступила компания «Фармстандарт», один из лидеров российского фармрынка. В этом году «Фармстандарт» отмечает свое 20-летие. О том, что уже сделано за минувшие годы и какие проекты в перспективе, мы поговорили с генеральным директором АО «Фармстандарт» Дмитрием Зайцевым.

Фото предоставлено АО «Фармстандарт» Генеральный директор АО «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев

— Дмитрий Иванович, в этом году IX Всероссийскую GMP-конференцию принимала Уфа. Здесь же находится одно из старейших фармацевтических предприятий нашей страны — «Фармстандарт-УфаВИТА». Как стало возможным, что предприятие с богатой историей сегодня является высокотехнологичным фармацевтическим комплексом и входит в число крупнейших фармпроизводителей нашей страны?

— Такой дуализм в сочетании исторического опыта и инновационных технологий возможен благодаря непрерывному развитию, основа которого — масштабные инвестиции, рост компетенций и поддержка отрасли со стороны государства, включая федеральные программы и национальные проекты.

Сегодня в группе компаний «Фармстандарт» — пять фармацевтических заводов и производство медицинских изделий и оборудования. В России наши базовые производственные площадки по выпуску лекарственных препаратов находятся в Уфе (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Курске (ОАО «Фармстандарт-Лексредства»), Томске (ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»), во Владимирской области (ЗАО «ЛЕККО»). Также вместе с нашим партнером, компанией «Отисифарм», мы участвуем в развитии фармацевтического комплекса по производству твердых лекарственных форм «Отисифарм ПРО» в Калининграде. Производство было запущено в 2023 году.

С 2022 года «Фармстандарт» является владельцем 70-процентной доли в уставном капитале компании «Далиомфарма». Это предприятие находится в городе Несвиже Республики Беларусь и производит лекарственные препараты и фармацевтические субстанции, получаемые из плазмы крови человека.

Развитие производства препаратов крови — одно из стратегических направлений для нашей компании. В Уфе мы уже осуществляем производство фактора свертывания крови VIII. Также еще один важнейший проект в этом направлении будет реализован на территории особой экономической зоны «Алабушево».

Фото предоставлено АО «Фармстандарт» «Фармстандарт»

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о текущем статусе проекта производства фактора свертывания крови VIII.

— Необходимо отметить, что проект имеет огромное социальное значение, так как это первое в России массовое или крупносерийное производство фактора свертывания крови VIII в форме лиофилизата. Препарат важен для пациентов с гемофилией типа А.

К реализации проекта мы приступили еще в 2019 году. За это время было проведено международное многоцентровое клиническое исследование, построено и запущено в эксплуатацию новое современное производство площадью более 1550 кв. м, оснащенное по последнему слову техники. Общий объем инвестиций в строительство и оборудование составил свыше 1,6 млрд руб.

В этом году мы вышли на полную мощность и начали поставки препарата пациентам Российской Федерации. Предприятие способно обеспечить выпуск продукции в объеме до 370 млн МЕ/год. До этого потребность страны обеспечивалась только за счет зарубежных производителей.

— Озвученный компанией «Фармстандарт» инвестиционный план на ближайшие три года — 25 млрд рублей. О каких проектах идет речь?

— Любое развитие невозможно без инвестиций. Только за последние три года мы вложили в производственные мощности и НИОКР более 12,5 млрд руб. На что, в частности, были направлены эти средства? В Уфе запущено производство препаратов в полимерных флаконах-капельницах и пластиковых ампулах по технологии BFS — «выдув-наполнение-запайка». Это специализированная технология упаковки препаратов в асептических условиях. По такой технологии мы производим, например, офтальмологические препараты.

На нашем предприятии в Курске построено крупнотоннажное производство твердых лекарственных форм, где мы выпускаем анальгетики, препараты для лечения ЛОР-заболеваний, линейку кардиопрепаратов. В этом году в Курске запущен цех по производству мягких желатиновых капсул, где будут выпускаться нестероидные противовоспалительные препараты и витамины.

На следующие три года инвестиционный план в два раза больше. На Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным мы подписали соглашение о строительстве завода по переработке плазмы крови человека в особой экономической зоне «Алабушево». Плановая мощность переработки — 600 тонн плазмы крови человека в год, с последующим выходом на мощность до 900 тонн плазмы в год. Это стратегически важное производство. На заводе будут выпускаться такие востребованные в нашей стране препараты, как альбумин и иммуноглобулин человека нормальный.

В Уфе мы продолжаем строительство нового производственно-складского корпуса общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, где будут расположены административные и вспомогательные подразделения и производственные участки. В частности, запланировано расширение производства лиофилизатов, глазных капель и запуск нового производства суппозиториев.

Наращивая собственные компетенции, мы также воспринимаем и международный опыт. Например, совместно с компанией Pfizer реализуем в Уфе проекты по производству готовых лекарственных форм четырех онкологических препаратов партнера для лечения рака почки, рака молочной железы, рака легкого и хронического миелолейкоза. Среди наших партнеров остаются многие другие международные фармацевтические компании.

Фото предоставлено АО «Фармстандарт» «Фармстандарт»

Надеемся, что действующие производства, а также масштабные инвестиционные проекты будут способствовать дальнейшему укреплению лекарственной безопасности нашей страны. Возрастающая потребность наших граждан в высококачественных препаратах российского производства является для нас основным движущим фактором дальнейшего развития.