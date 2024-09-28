Магас, 28 сентября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Первый «Smart отель», который открылся в Магасе при поддержке бизнесмена и мецената Микаила Гуцериева, внесет, по мнению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, значительный вклад в будущее республики. Отель является частью IT-кластера, и учащиеся «Школы 21» смогут проживать здесь бесплатно.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии В Ингушетии открылся первый «Smart отель»

28 сентября в Ингушетии состоялось торжественное открытие первого «Smart отеля». Он станет одной из составляющих IT-кластера, который активно создается в республике при поддержке властей Ингушетии и при инвестиционной инициативе группы «Сафмар». В кластер также входят Академия цифрового развития и открытые на её базе «Школа 21» и Бизнес-акселератор Ингушетии.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии В Ингушетии открылся первый «Smart отель»

Отель будет принимать желающих получить новые знания в области IT в «Школе 21». В нём предусмотрены места и для иногородних участников программ. Жители регионов Северо-Кавказского федерального округа смогут бесплатно жить в отеле в период отборочных мероприятий, интенсивов и экзаменационных испытаний.

«Smart отель» рассчитан на 100 спальных мест — это классические одно — и двухспальные номера, а также кампус-студии для учащихся программ «Школы 21». Часть номеров, расположенных на первом этаже, приспособлена под нужды маломобильных постояльцев. Помимо номеров, здесь имеется студенческая гостиная, ресторан, зал для конференций и деловых встреч со всем необходимым оборудованием.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии В Ингушетии открылся первый «Smart отель»

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил особую важность открытия «Smart отеля», назвав это событие значимым не только для Ингушетии, но и для всего Северного Кавказа. Он поблагодарил за поддержку Микаила Гуцериева и группу «Сафмар», которая последовательно вкладывается в развитие технологической отрасли республики. Глава региона назвал «Smart отель» не просто местом для проживания. По его мнению, это место станет точкой притяжения для талантливых IT-специалистов. «Я убежден, проект внесет значительный вклад в будущее республики, способствуя её социально-экономическому, культурному развитию региона и повышения его туристической привлекательности», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии В Ингушетии открылся первый «Smart отель»

Микаил Гуцериев выразил уверенность в том, что появление нового объекта размещения не только позволит улучшить туристическую инфраструктуру Ингушетии, но и будет способствовать развитию IT-отрасли в регионе. Возможность бесплатного размещения для учащихся «Школы 21», как указал меценат, предусмотрена, чтобы оказать поддержку молодым IT-специалистам и сформировать условия для привлечения в Ингушетию перспективной молодежи. По мнению Микаила Гуцериева, данный проект станет драйвером развития Ингушетии.