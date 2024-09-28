Казань, 28 сентября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Сообщения о тяжёлой болезни первого президента Татарстана и госсоветника республики Минтимера Шаймиева не соответствует действительности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Павел Бедняков/РИА Новости Минтимер Шаймиев

«Обычный сезонный вирус», — отметил представитель пресс-службы.

Ранее Telegram-каналы, ссылаясь на собственные источники, сообщали о болезни Шаймиева, который не принимал участия в ежегодном послании главы Татарстана Рустама Минниханова парламенту республики. Они информировали, что первый президент Татарстана «тяжело болеет».

Шаймиев родился в 1937 году в деревне Аняково Татарстана. Он закончил Казанский сельскохозяйственный институт. В 1991 году его избрали на должность президента республики. Затем жители Татарстана ещё дважды (1996 и 2001 годы) избирали его главой региона. В 2005 году по представлению президента России Владимира Путина Шаймиев был наделен полномочиями президента Татарстана. До марта 2010 года включительно он возглавлял республику. Сейчас занимает пост госсоветника Татарстана.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Путин наградил Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Президент отметил, что огромный вклад первого главы республики в социально-экономическое развитие Татарии, в сохранение ее культурных и духовных традиций снискали общественный авторитет не только в регионе, но и во всей стране.