Москва, 20 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Первый глава Татарии Минтимер Шаймиев награждён орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Минтимер Шаймиев

«Владимир Путин своим Указом наградил Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность», — сообщает 20 января пресс-служба Кремля.

По случаю 85-летия Шаймиева глава государства направил поздравительную телеграмму.

Он отметил исключительные профессиональные и человеческие качества Минтимера Шаймиева, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог. Президент констатировал, что огромный вклад первого главы республики в социально-экономическое развитие Татарии, в сохранение ее культурных и духовных традиций снискали общественный авторитет не только в регионе, но и во всей стране.

«Ваши проекты, направленные на возрождение христианских и мусульманских памятников без преувеличения стали зримыми символами укрепления ценностей мира и согласия, которыми славится Татарстан», — заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Госдумы принял решение о награждении первого президента Татарии Минтимера Шаймиева почётной грамотой Государственной думы за многолетний добросовестный труд.

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