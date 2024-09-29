Москва, 29 сентября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Ежегодно 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. В этот день принято ещё активнее обращать внимание общества на вопросы сохранения здоровья. В России в преддверии этой даты традиционно стартует акция «Оберегая сердца», которая обращает внимание на важность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, с её помощью организаторы повышают уровень грамотности россиян в вопросах предупреждения проблем со здоровьем. Крепкое здоровье каждого — приоритет национального проекта «Здравоохранение».

Freepik.com

Мероприятия акции «Оберегая сердца» проходят с 27 сентября по 4 октября во всех регионах России. Одним из ключевых форматов станут выездные проверки здоровья, которые включают в себя два блока: диагностический и профилактический. Специалисты проведут моментальную проверку здоровья и проконсультируют участников по состоянию здоровья сердечно-сосудистой системы, а волонтеры-медики организуют сердечные кроссворды, открытые лектории, квесты, энерготочки и мастер-классы по измерению артериального давления.

«Важно следить за артериальным давлением в любом возрасте, так как гипертония может развиваться бессимптомно, что чревато осложнениями, такими как инфаркт и инсульт, даже у молодых людей. Ответственное отношение к своему здоровью, отказ от вредных привычек и активный образ жизни — основа долгой и полноценной жизни», — отметил гендиректор НМИЦ кардиологии им. академика Е. И. Чазова Минздрава России Сергей Бойцов.

По его словам, просветительские и профилактические мероприятия, которые помогают повышать медицинскую грамотность, играют ключевую роль в снижении смертности от таких заболеваний. И именно поэтому в рамках акции «Оберегая сердца» узнать больше о работе сердца может каждый желающий. Кроме того, много полезной информации каждый сможет найти на сайте оберегаясердца.рф. Для школьников на платформе подготовили специальный раздел — «сердца на 5+». Привлечь внимание к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний помогут и тематические стикеры в форме сердца, которые разработала АНО «Национальные приоритеты» для Viber, Telegram и WhatsApp.

АНО «Национальные приоритеты»

Помимо ранней диагностики в борьбе с заболеваниями сердца помогает новое современное оборудование, которое российские больницы получают по нацпроекту «Здравоохранение». Для проведения обследования, лечения и реабилитации открываются сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Это помогает спасать жизни.

Например, врачи смогли спасти жизнь 60-летнего жителя Сургута. Мужчина проходил лечение в стационаре по совсем другому профилю — в урологическом отделении Сургутской окружной клинической больницы. Однако ему внезапно стало плохо, и спасать ему жизнь пришлось эндоваскулярным хирургам.

Так, пациент резко упал на кушетку и не смог встать, у него появились нарушение речи и частичная потеря памяти. Он смог назвать только свою фамилию, но не смог вспомнить имя, возраст и место нахождения. Дежурный врач заподозрил у него инсульт. Пациенту экстренно выполнили ангиографию головного мозга, которая показала признаки окклюзии левой средней мозговой артерии и подтвердила подозрения врачей.

Департамент здравоохранения ХМАО

В срочном порядке мужчину прооперировали: врачи выполнили эндоваскулярную тромбоэкстракцию — механическое удаление тромбов. Это современный и эффективный метод хирургического лечения позволил полностью восстановить кровоток мозговой артерии. При этом врачи использовали современную ангиографическую установку, которая появилась в больнице по нацпроекту. В настоящее время пациент проходит реабилитацию, отметили в Департаменте здравоохранения ХМАО.

А хирурги Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко выполнили уникальную операцию, чтобы спасти жизнь 70-летнего мужчины с разрывом брюшного отдела аорты.

Пациента доставили в медучреждение на «скорой». Обследование показало, что медлить с операцией нельзя. Группа врачей по главе с заведующим отделением сосудистой хирургии Денисом Михайловым провела мужчине бифуркационное аорто-бедренное протезирование на фоне острого разрыва аневризмы брюшной аорты и забрюшинной гематомы больших размеров.

Министерство здравоохранения Пензенской области

«Проведение незамедлительной высокотехнологичной операции при разрыве аорты брюшного отдела спасло пациенту жизнь. Это был единственный шанс спасти человека, и времени у нас было немного», — отметил Михайлов.

По словам лечащего врача Павла Батракова, у пациента длительное время была аневризма брюшной аорты, то есть сильное её расширение. А разрыв стенки аорты очень быстро приводит к гибели человека.

«Конечно, тот уровень оснащённости, который есть в нашем лечебном учреждении — компьютерный томограф, появившиеся благодаря нацпроекту, позволили провести все необходимые обследования пациенту в максимально короткие сроки, что позволило точно определить локализацию и размер аневризмы, отношение ее к почечным артериям и другим ветвям брюшной аорты, выявить место разрыва», — добавил врач.

Как сообщало ИА Регнум, по нацпроекту «Здравоохранение» в российские больницы поставляется новое современное оборудование для проведения обследования, лечения и реабилитации после перенесённых заболеваний, открываются сосудистые центры и первичные сосудистые отделения.

Кроме этого, по нацпроекту ведётся масштабная работа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний за счёт снижения потребления табака и алкоголя, а также мотивации россиян к занятиям физической активностью и правильному питанию.