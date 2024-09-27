Салехард, 27 сентября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Пожизненно осуждённый лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин готовится к возможной отправке в зону проведения спецоперации, передаёт Telegram-канал Shot.

Андрей Стенин/РИА Новости

Сообщается, что Буторин отбывает наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее осуждённый уже писал ходатайство о службе в зоне боевых действий, но ему отказали. Поэтому он планирует попросить отправить его в зону спецоперации ещё раз.

Как отмечается в публикации, глава ОПГ уже начал готовиться к возможной оправке в зону СВО. Он проводит ежедневные тренировки, занимается йогой и дыхательными гимнастиками. По его словам, этот опыт пригодится ему на фронте, поскольку в прошлом он служил в сапёрном подразделении и вышел на дембель прапорщиком.

Буторин был осуждён в 2011 году за убийство и покушение на убийство 38 человек. Как передавало ИА Регнум, его показания поспособствовали тому, что виновным в уголовных преступлениях признали участника другой, Коптевской ОПГ Сергея Замараева.

Ранее бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве, попросил отправить его на специальную военную операцию.