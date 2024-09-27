Москва, 27 сентября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Производитель мясной продукции группа «Черкизово» в этом году отмечает значимый юбилей. 50 лет назад открылся Черкизовский мясоперерабатывающий завод, с которого началась история компании. В честь праздника компания запустила юбилейный сайт, на котором можно узнать много интересных фактов о «Черкизово» и её продукции, а также выиграть памятные призы.

cherkizovo-group.com Группа «Черкизово» празднует свое 50-летие

Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ) начал работу в 1974 году. Согласно приказу о приёмке в эксплуатацию завода, подписанному Министерством мясной и молочной промышленности СССР, в смену завод должен был производить 33 тонны колбасных изделий и 15 тонн крупнокусковых полуфабрикатов. Холодильник завода позволял единовременно хранить более 2,3 тысячи тонн продукции.

В середине 1980-х годов завод возглавил Игорь Бабаев, который в дальнейшем на базе предприятия создал группу «Черкизово». Её флагманским предприятием до сегодняшнего дня остается ЧМПЗ, который ежегодно выпускает более 100 тысяч тонн разнообразной мясной продукции: колбасы, сосиски, сардельки, ветчины, маринованные и рубленные полуфабрикаты, котлеты, копчености, шашлыки и др. Бесперебойную работу предприятия обеспечивают 2,5 тысячи сотрудников.

«Так как именно с ЧМПЗ началась история «Черкизово», юбилей завода отмечается как юбилей всей компании, насчитывающей сейчас уже десятки предприятий в 19 регионах России», — рассказала директор по коммуникациям группы «Черкизово» Анастасия Михайлова. Так, с одного мясоперерабатывающего завода в Москве группа выросла в крупный вертикально интегрированный холдинг, контролирующий все этапы производства — от поля до прилавка. «И сегодня мы поздравляем с 50-летием компании не только 45 тысяч наших работников, но и всех потребителей, для которых каждый день стремимся создавать лучшие мясные продукты!» — сказала Михайлова.

Принять участие в праздновании юбилея «Черкизово» может каждый. В честь этого события был разработан юбилейный сайт, где можно узнать о брендах компании, ее истории и основных достижениях, а также вместе с известным шеф-поваром Василием Емельяненко приготовить блюда, занимавшие почетные места на столах россиян на протяжении 50 лет. Кроме того, на сайте можно принять участие в викторине с памятными призами от «Черкизово».