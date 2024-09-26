Уватский район, Тюменская область, 26 сентября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») получило первый промышленный приток нефти на Южно-Венихъяртской площади Уватского проекта. Запускной дебит скважины втрое превысил средние показатели по региону и достиг более 300 тонн нефти в сутки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Уватнефтегаз» получило первую нефть на Южно-Венихъяртской площади

Южно-Венихъяртская площадь была открыта 20 лет назад, однако её разработке препятствовали удаленность от инфраструктуры и сложность геологического строения. «РН-Уватнефтегаз» провело на площади сейсморазведочные работы методом 3D и пробурило поисково-разведочные скважины.

Предприятие намерено создать инфраструктуру для связи нового актива с центральным пунктом сбора нефти Протозановского месторождения. В краткосрочной перспективе на Южно-Венихъяртской площади планируется пробурить более десяти эксплуатационных скважин.

Южно-Венихъяртская площадь войдет в состав Протозановского хаба. Освоение месторождений с помощью создания хабов позволяет разрабатывать из общего центра менее крупные месторождения-спутники. Это повышает экономическую эффективность освоения активов за счет того, что используется уже действующая инфраструктура.

При освоении месторождений Уватского проекта «Роснефть» применяет новые технологии — конвейерный способ бурения, роторно-управляемые системы, каротаж в процессе бурения и др. Кроме того, участие местных подрядных организаций и поставщиков в реализации Уватского проекта поддерживает развитие региональной экономики.