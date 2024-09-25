Уфа, 25 сентября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Научный институт «Роснефти» в Уфе представил новые решения для трехмерного моделирования в нефтегазовой отрасли на конференции «Оказание инжиниринговых услуг с применением технологий информационного моделирования». В конференции приняли участие свыше 180 специалистов ведущих профильных компаний России.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» развивает технологии информационного моделирования

«Роснефть» — один из лидеров в области развития 3D-проектирования. С применением технологий информационного моделирования в компании спроектировали уже сотни объектов. Такие модели помогают подтвердить возможность безопасной эксплуатации. Затем цифровой проект используют на этапах реконструкции и технического перевооружения объектов.

Специалисты уфимского института представили обновленный единый каталог 3D-изделий. На сегодняшний день в цифровой базе содержатся 277 тысяч трехмерных изделий для проектирования: от самых простых деталей до сложного оборудования.

Проектные институты «Роснефти» применяют каталог при разработке сооружений, заводских площадок, трубопроводов и других промышленных объектов. Готовые решения значительно сокращают время и повышают эффективность проектирования. В свою очередь ИТ-специалисты института регулярно актуализируют каталог с учетом изменений в отраслевых документах.

Также на конференции были представили результаты применения информационных технологий на реальных объектах. Среди них — один из самых масштабных трехмерных проектов института — установка предварительной подготовки газа (УППГ) на Барсуковском месторождении «Роснефти». Модель включает в себя более 90 сооружений на площади свыше 250 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с размером населенного пункта. Элементы информационной модели также пополнили базу единого каталога компании.