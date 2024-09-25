Южно-Сахалинск, 25 сентября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске состоялся седьмой экологический фестиваль «День океанов». Это эколого-просветительское мероприятие приурочено к Всемирному дню моря и традиционно отмечается в конце сентября. Мероприятие состоялось при поддержке компании «Роснефть» на Сахалине. Посетители фестиваля узнали, как каждый может внести вклад для защиты хрупкой морской экосистемы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Сахалине прошел фестиваль «День океанов»

Мировой океан — одна из самых больших экосистем планеты, источник кислорода и поглотитель углекислого газа. 70% поверхности Земли покрыто водой. Более двух миллионов видов различных организмов обитают в реках, озерах, морях и океанах: беспозвоночные, рыбы, млекопитающие, птицы и многие другие.

Гости фестиваля принимали участие в работе различных образовательных станций, где познакомились с «Азбукой морских млекопитающих», смогли нарисовать своего кита, узнать о влиянии жизнедеятельности человека на среду обитания животных и о том, как защитить море от отходов.

Особой популярностью пользовались станции «Обитатели морских глубин» и «Знакомимся с тюленями», «Тихоокеанский орлан», где можно было узнать о редких видах рыб, млекопитающих и птиц тихоокеанского побережья России.

«Роснефть» поддерживает инициативы, направленные на изучение и восстановление редких видов животных, в том числе на проведение эколого-просветительских мероприятий и формирование ответственного отношения к использованию природных ресурсов.

Так, программа мониторинга охотоморской популяции серых китов реализуется при поддержка компании на северо-востоке Сахалина уже 27 лет. Ученые отмечают, что популяция животных растет и на сегодня насчитывается уже более 350 особей. Ежегодно ученые ведут учет численности млекопитающих, наблюдают за их поведением и изучают их кормовую базу. Также они проводят фото-идентификационные исследования, акустический мониторинг. Исследования проводятся совместно с ведущими научными организациями страны.

Кроме того, в 2024 году «Роснефть» разработала новую программу исследований, которая получила положительные рецензии экспертов Минприроды России. Ученые совместно с профильными специалистами компании будут вести мониторинг серых китов весь навигационный период, пока Охотское море не скуют льды и киты не отправятся к местам зимовки.