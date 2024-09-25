Донецк, 25 сентября, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов побывал с рабочей командировкой в ДНР. Там глава региона встретился с бойцами бригады 1466, передал им средства РЭБ для автомобилей и переносного типа, комплект Starlink, расходные материалы и другое.

Правительство Камчатского края

По словам Солодова, он получил ряд сообщений по поводу бригады 1466, а за две недели до поездки встретился с родственниками военнослужащих.

«Мне принципиально важно было поговорить с ребятами, которые проходят здесь службу. Передал им партию груза, в которую в том числе входят средства радиоэлектронной борьбы, так называемые «капюшоны». Я удостоверился, что бойцы ходят в отпуск, и взял в работу индивидуальные обращения. Отметил для себя, что бытовые вопросы военнослужащих также решены. Подчеркну — мы реагируем на все обращения военнослужащих. Каждое из них идёт в работу. Будем и дальше продолжать взаимодействие с военнослужащими и оказывать помощь по всем поступающим запросам», — заявил он.

Боец с позывным Саха» отметил, что это уже третья поставка груза с Камчатки для военнослужащих бригады. До этого им уже доставляли дроны, медицинские средства, автомобиль и другое.

Напомним, камчатские бойцы постоянно получают грузы по поручению главы региона. Губернатор Солодов не раз отмечал, что Камчатка сплотилась в вопросах помощи фронту.