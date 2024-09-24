Самара, 24 сентября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. В городе Новокуйбышевске Самарской области состоялся научно-популярный фестиваль «Парк науки». Организатором образовательного мероприятия выступила Новокуйбышевская нефтехимическая компания (входит в нефтехимический комплекс «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Новокуйбышевске прошел научно-популярный фестиваль «Парк науки»

Гостями фестиваля стали 400 школьников, в том числе участники «Движения первых». Ребята искали ответы на вопрос, что можно сделать из нефти. Они узнали о том, как происходят поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, а также создание изделий из пластика, которые окружают нас в повседневной жизни.

Школьники старших классов ознакомились с работой приборов и оборудования лабораторий Самарского государственного технического университета, с помощью которых они самостоятельно исследовали свойства смазочных масел — важнейшего функционального элемента современных двигателей, машин и механизмов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Новокуйбышевске прошел научно-популярный фестиваль «Парк науки»

Ученые Самарского политеха и Новокуйбышевской нефтехимической компании рассказали, как наука помогает создавать эффективное производство и развивать экологически чистые технологии. В современной нефтехимической отрасли прорывные технологии создаются на пересечении разных дисциплин: математики, физики и информатики. На мастер-классах школьникам привели примеры современных научных достижений — 3D-технологий, электроники и робототехники. Фестиваль завершился зрелищным химическим шоу.

Научно-популярный фестиваль «Парк науки» проходит в Самарской области при поддержке Новокуйбышевской нефтехимической компании с 2015 года. За это время участниками проекта стали более пяти тысяч детей. Главная идея фестиваля — дать возможность детям получать знания через экспериментальные исследования под руководством молодых ученых.